Le Cluster Ensemble Tours samedi 17 janvier 2026.
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 23:30:00
2026-01-17
RELEASE PARTY
Le Cluster Ensemble, collectif pluridisciplinaire de jeunes artistes tourné.e·s vers la convivialité, déroule un concert hybride qui ressemble à une playlist entre ami.es reggaeton, flamenco digital, chanson autotunée, guitare-voix qui vire en techno.
Douze musicien·nes et un comédien-narrateur composent ce banquet musical où fête idéale et petites galères deviennent matière à célébrer.
Conçu comme une pièce de théâtre, le spectacle mêle scénographie, vidéo en direct et énergie brute, avant de se prolonger en DJ set.
RDV pour la release de leur nouvel album de douze titres originaux, écrits collectivement où s’expriment le passage du temps, l’absence, les souvenirs et l’intime. 15 .
