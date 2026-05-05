Le CMJ en mode Europe, ,
Le CMJ en mode Europe, , lundi 18 mai 2026.
Le CMJ en mode Europe Lundi 18 mai, 14h00
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T15:30:00+02:00
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Webinaire : présentation de ressources utiles pour animer son Conseil Municipal des Jeunes sur la thématique Europe, en présence de la Représentation en France de la Commission européenne
© Europe en Hainaut / Europe Direct Hauts-de-France