Le CMJ en mode Europe Lundi 18 mai, 14h00

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T15:30:00+02:00

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Webinaire : présentation de ressources utiles pour animer son Conseil Municipal des Jeunes sur la thématique Europe, en présence de la Représentation en France de la Commission européenne

© Europe en Hainaut / Europe Direct Hauts-de-France