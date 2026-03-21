Le CNAC fête ses 40 ans ! Site de La Marnaise, sous la pénétrante urbaine Châlons-en-Champagne
Le CNAC fête ses 40 ans ! Site de La Marnaise, sous la pénétrante urbaine Châlons-en-Champagne vendredi 10 avril 2026.
Le CNAC fête ses 40 ans !
Site de La Marnaise, sous la pénétrante urbaine 32 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10 23:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Tout public
Le CNAC fête ses 40 ans !
Toute l’équipe et les étudiants du CNAC vous invitent à fêter ses 40 ans lors de l’inauguration de la nouvelle allée piétonne de la Marnaise, nouvel espace de rencontre et de vie ouvert à toutes et tous. .
Site de La Marnaise, sous la pénétrante urbaine 32 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est billetterie@cnac.fr
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L’événement Le CNAC fête ses 40 ans ! Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT de la Marne