Spectacle Le Coach Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Le Coach

Vendredi 26 décembre 2025 de 21h30 à 23h.

Jeudi 22 janvier 2026 de 19h à 20h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 16 EUR

Début : 2025-12-26 19:00:00

fin : 2026-01-22 20:30:00

2025-12-26 2026-01-22

Quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la solution d’engager un coach de vie ?

4 personnages survoltés ! Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare il est trop gentil. Tout le monde profite de lui sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses. Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick lit une annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach personnel réputé. Patrick prend son courage et son chéquier à deux mains et décide de l’engager. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant dans la vie de Marmignon… Et les vrais ennuis commencent !



Plus de 500 représentations.

Adapté au cinéma avec Richard Berry et Jean Paul Rouve. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

When you don’t know how to manage your professional, family, and romantic life, is hiring a life coach the solution?

