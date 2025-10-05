LE COACH SOIREE REVEILLON – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

LE COACH SOIREE REVEILLON Début : 2025-12-31 à 18:00. Tarif : – euros.

LE COACH avec Bruno Bachot Sébastien Durand, Fred Lecat et Thaïs Herbreteau Tout le monde profite de lui. Sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses.Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick lit une annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un Coach Personnel réputé. Patrick prend son courage (et son chéquier) à deux mains et décide de l’engager. A partir de cet instant, plus rien ne va dans la vie de Marmignon… et les vrais ennuis commencent !Pièce adaptée au cinéma en 2009, avec Richard Berry et Jean Paul Rouve.

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82