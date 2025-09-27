Le Cochelet Des Vendanges Rue Henri et Louis Walbaum Verzenay

Le Cochelet Des Vendanges Rue Henri et Louis Walbaum Verzenay samedi 27 septembre 2025.

Le Cochelet Des Vendanges

Rue Henri et Louis Walbaum Caveau St Vincent Verzenay Marne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Tout public

Venez fêter la fin de vendanges avec le Cochelet des vendanges à Verzenay !

L’association Verzenay Expériences vous propose de découvrir ou re-découvrir le village sous la forme d’un jeu de piste « A la quêtes des bulles ».

Suivez cette chasse aux énigmes en amoureux, en famille ou entre amis… agrémentée de dégustations de produits locaux.

Célébrons la fin des vendanges autour d’un repas et profitons de ce moment convivial !

– A la quête des bulles.

Départ boulevard de la République à Verzenay.

Départ entre 14h30 et 17h fin à 19h00.

Parcours découverte et dégustations (champagnes, coteaux champenois et ratafia) accompagnés d’énigmes. Achat possible en fin de parcours.

Sur inscription.

Cochelet des vendanges au caveau St Vincent

20h00 repas typique des fêtes de fin de vendanges Repas unique

Apéritif champagne , lentillons de champagne, blanc de poulet accompagné d’une sauce forestière et riz. maroilles et dessert surprise.

Un Bar à champagne est a votre disposition pour découvrir nos champagnes. .

Rue Henri et Louis Walbaum Caveau St Vincent Verzenay 51360 Marne Grand Est verzenay.experience@gmail.com

English : Le Cochelet Des Vendanges

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Cochelet Des Vendanges Verzenay a été mis à jour le 2025-08-19 par Reims Tourisme & Congrès