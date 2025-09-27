Le Cochelet Des Vendanges Rue Henri et Louis Walbaum Verzenay
Tarif : 18 EUR
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Tout public
Venez fêter la fin de vendanges avec le Cochelet des vendanges à Verzenay !
L’association Verzenay Expériences vous propose de découvrir ou re-découvrir le village sous la forme d’un jeu de piste « A la quêtes des bulles ».
Suivez cette chasse aux énigmes en amoureux, en famille ou entre amis… agrémentée de dégustations de produits locaux.
Célébrons la fin des vendanges autour d’un repas et profitons de ce moment convivial !
– A la quête des bulles.
Départ boulevard de la République à Verzenay.
Départ entre 14h30 et 17h fin à 19h00.
Parcours découverte et dégustations (champagnes, coteaux champenois et ratafia) accompagnés d’énigmes. Achat possible en fin de parcours.
Sur inscription.
Cochelet des vendanges au caveau St Vincent
20h00 repas typique des fêtes de fin de vendanges Repas unique
Apéritif champagne , lentillons de champagne, blanc de poulet accompagné d’une sauce forestière et riz. maroilles et dessert surprise.
Un Bar à champagne est a votre disposition pour découvrir nos champagnes. .
Rue Henri et Louis Walbaum Caveau St Vincent Verzenay 51360 Marne Grand Est verzenay.experience@gmail.com
