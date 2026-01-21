Le cocher du Rabbi – Conte oriental Théâtre Mandapa Paris Vendredi 6 février, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Ralph Nataf raconte avec malice. La tendresse qu’il porte à ses personnages nous les rend intimes et attachants.

Ralph Nataf raconte avec malice. La tendresse qu’il porte à ses personnages nous les rend intimes et attachants.

Est-ce de la sagesse qui prend le goût du rire, ou est-ce le rire qui conduit à la sagesse ?

À moins que les deux, rire et sagesse, ne soient indissociables comme deux faces d’une même pièce.

« Après avoir monté, il y a 30 ans, le spectacle Zâaïfrana, contes de Tunisie et la Fille à l’Étoile d’or, Contes du Maghreb,

j’aborde dans ce spectacle, l’autre dimension de ma double culture. »

Ralph Nataf

Cie « A Fleur de Mots »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T22:00:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-cocher-du-rabbi-conte-oriental lemandapa@gmail.com 0145899900

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

