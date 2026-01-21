Le cocher du Rabbi – Conte oriental Théâtre Mandapa Paris
Le cocher du Rabbi – Conte oriental
Théâtre Mandapa Paris
Vendredi 6 février, 20h30
plein tarif 20 EUR
tarif réduit 15 EUR
tarif enfant 10 EUR
Ralph Nataf raconte avec malice. La tendresse qu’il porte à ses personnages nous les rend intimes et attachants.
Est-ce de la sagesse qui prend le goût du rire, ou est-ce le rire qui conduit à la sagesse ?
À moins que les deux, rire et sagesse, ne soient indissociables comme deux faces d’une même pièce.
« Après avoir monté, il y a 30 ans, le spectacle Zâaïfrana, contes de Tunisie et la Fille à l’Étoile d’or, Contes du Maghreb,
j’aborde dans ce spectacle, l’autre dimension de ma double culture. »
Ralph Nataf
Cie « A Fleur de Mots »
Début : 2026-02-06T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-06T22:00:00.000+01:00
https://www.centre-mandapa.fr/
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
