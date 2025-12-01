Le cocon de Noël La Poterne Sens

Le cocon de Noël

La Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-29 2025-12-30

La Salle de la Poterne se transforme en véritable cocon de Noël.

Des activités ludiques et créatives sont proposées pour les enfants ateliers contes, spectacle de magie, ateliers créatifs, jeux de société, et bien plus encore.

Un espace chaleureux et accueillant, idéal pour passer de bons moments en famille, en compagnie des parents ou des grands-parents.

Lundi 22 et 29 décembre ateliers maquillage

Mardi 23 décembre à 15h spectacle par la compagnie du héron pourpré Michka (durée 45min)

Mardi 30 décembre à 15h spectacle par la compagnie du héron pourpré Le chat botté (durée 45min) .

La Poterne 21 Boulevard du 14 Juillet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Le cocon de Noël

L’événement Le cocon de Noël Sens a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Sens et Sénonais