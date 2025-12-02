Le code a changé – Amour & sexualité au temps des algorithmes Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 2 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les mardis de l’espace des sciences

Aurélie Jean explore les changements des sentiments et de la sexualité avec l’arrivée des algorithmes dans nos vies.

Sur les applications de rencontre et les objets connectés, les algorithmes modifient la façon dont on voit la société, nos comportements et notre quête d’amour. Aurélie Jean étudie le fonctionnement de ces technologies et nous montre le chemin pour nous réapproprier nos relations.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Le code a changé, amour & sexualité au temps des algorithmes (L’Observatoire, 2024).

Interprétée en LSF (Langue des signes française). L’auditorium est équipé d’une boucle magnétique.

Durée 2h.

Auditorium des Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine