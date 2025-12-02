Le code a changé, amour & sexualité au temps des algorithmes, avec Aurélie Jean Musée de Bretagne Rennes

Le code a changé, amour & sexualité au temps des algorithmes, avec Aurélie Jean Musée de Bretagne Rennes mardi 2 décembre 2025.

Gratuit

La numéricienne Aurélie Jean explore les bouleversements induits par l’ « algorithmisation » des sentiments et de la sexualité.

Aurélie Jean est docteure en science, spécialiste en algorithmique, entrepreneure et autrice.

Un Mardi de l’Espace des sciences suivi d’une séance de dédicaces de _Le code a changé_ (L’Observatoire, 2024). Rencontre interprétée en LSF (Langue des signes française).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T22:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine