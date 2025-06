Le Cœur de l’Ukraine en France – Espace culturel du Pays de Nay Nay 5 juillet 2025 17:00

Pyrénées-Atlantiques

Le Cœur de l'Ukraine en France
Espace culturel du Pays de Nay
26 Place du Marcadieu
Nay
Pyrénées-Atlantiques

Organisé par Olena et ses amis ukrainiens, un événement chaleureux pour découvrir la richesse de la culture ukrainienne à travers l’art, les objets, les goûts et les émotions. Pensé pour tous les publics (familles, enfants, curieux et passionnés), ce projet donne la parole à une Ukraine vivante, lumineuse et profondément humaine.

Au programme activités participatives et créatives pour tous, expositions en physique et en numérique à la Micro-Folie, projection de film d’animation ukrainien pour enfants, un coin linguistique, de la musique et une zone de vœux pour envoyer des messages de soutien en Ukraine.

Tout Public Accès libre

Espace culturel du Pays de Nay
26 Place du Marcadieu

Nay 64800
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 92 93 73
culture@paysdenay.fr

