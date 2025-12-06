LE COEUR DE NOEL COMMENCE ICI

ARCADES ROUGE Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Cette année encore Les Arcades Rougé font vibrer les coeurs pour Noël. .

ARCADES ROUGE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

L’événement LE COEUR DE NOEL COMMENCE ICI Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais