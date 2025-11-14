Le cœur des Chefs passe à table Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

Le cœur des Chefs passe à table

Vendredi 14 novembre 2025 de 19h à 22h. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Rencontre et dégustation avec Anne et Jean-Philippe Garabedian (journaliste et photographe) et Sébastien Richard (chef Le République, Marseille).

Une soirée exceptionnelle en compagnie des époux Garabedian, journaliste et photographe, fondateurs du magazine Le Cœur des Chefs !

Ils partageront avec vous leur démarche éditoriale, leur lien étroit avec les chefs gastronomiques et leur regard sur l’univers culinaire d’aujourd’hui. La rencontre sera suivie d’un buffet proposé par le chef Sébastien Richard du restaurant Le République, engagé dans une cuisine locale, créative et solidaire. .

+33 4 88 71 74 26

English :

Meeting and tasting with Anne and Jean-Philippe Garabedian (journalist and photographer) and Sébastien Richard (chef at Le République, Marseille).

German :

Treffen und Verkostung mit Anne und Jean-Philippe Garabedian (Journalist und Fotograf) und Sébastien Richard (Küchenchef Le République, Marseille).

Italiano :

Incontro e degustazione con Anne e Jean-Philippe Garabedian (giornalista e fotografo) e Sébastien Richard (chef di Le République, Marsiglia).

Espanol :

Encuentro y degustación con Anne y Jean-Philippe Garabedian (periodista y fotógrafo) y Sébastien Richard (chef de Le République, Marsella).

