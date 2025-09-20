LE CŒUR DES GÉANTS Chapelle des Jésuites Cambrai

LE CŒUR DES GÉANTS Chapelle des Jésuites Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Explorez l’univers captivant du Moyen Âge à Cambrai, où huit géants, sept géants-monuments et un géant humain, veillent sur la ville. Ces protecteurs partagent un cœur mystérieux, caché dans l’ancienne cathédrale. Cette cathédrale ayant disparu, saurez-vous retrouver le cœur des géants ?

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l’un des plus beaux joyaux de l’Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

