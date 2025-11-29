Le Coffre à jouets du Père Noël Thann

Le Coffre à jouets du Père Noël

centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Venez vous divertir en famille ou entre amis avec des jeux en bois grandeur nature, issus du savoir-faire artisanal alsacien.

centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Bring the whole family or just a few friends along for the fun, with life-size wooden games made using traditional Alsatian craftsmanship.

German :

Unterhalten Sie sich mit der Familie oder mit Freunden mit lebensgroßen Holzspielen, die aus elsässischem handwerklichem Können hervorgegangen sind.

Italiano :

Venite a divertirvi con la vostra famiglia o con gli amici con giochi in legno a grandezza naturale realizzati con il tradizionale artigianato alsaziano.

Espanol :

Ven a divertirte con tu familia o amigos con juegos de madera a tamaño natural fabricados con artesanía tradicional alsaciana.

