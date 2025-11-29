Le Coffre à jouets du Père Noël Thann
Le Coffre à jouets du Père Noël Thann samedi 29 novembre 2025.
Le Coffre à jouets du Père Noël
centre ville Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20
Entre amis ou en famille, venez vous amuser avec des jeux géants en bois fabriqués artisanalement en Alsace. .
centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
Bring the whole family or just a few friends along for the fun, with life-size wooden games made using traditional Alsatian craftsmanship.
German :
Unterhalten Sie sich mit der Familie oder mit Freunden mit lebensgroßen Holzspielen, die aus elsässischem handwerklichem Können hervorgegangen sind.
Italiano :
Venite a divertirvi con la vostra famiglia o con gli amici con giochi in legno a grandezza naturale realizzati con il tradizionale artigianato alsaziano.
Espanol :
Ven a divertirte con tu familia o amigos con juegos de madera a tamaño natural fabricados con artesanía tradicional alsaciana.
L’événement Le Coffre à jouets du Père Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay