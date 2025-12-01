Le coffre à jouets Salle du siège de la communauté de communes de Puisaye-Forterre Saint-Fargeau
Le coffre à jouets Salle du siège de la communauté de communes de Puisaye-Forterre Saint-Fargeau mercredi 17 décembre 2025.
Salle du siège de la communauté de communes de Puisaye-Forterre 4 Avenue du Général Leclerc Saint-Fargeau Yonne
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
2025-12-17
Venez choisir un jouet pour votre enfant ! Jouets gratuits, gouter pour tous offert. .
Salle du siège de la communauté de communes de Puisaye-Forterre 4 Avenue du Général Leclerc Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0890022r@ac-dijon.fr
