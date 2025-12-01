Le coffre à jouets Salle du siège de la communauté de communes de Puisaye-Forterre Saint-Fargeau

Le coffre à jouets

Salle du siège de la communauté de communes de Puisaye-Forterre 4 Avenue du Général Leclerc Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Venez choisir un jouet pour votre enfant ! Jouets gratuits, gouter pour tous offert. .

