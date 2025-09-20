Le Coffre du Temps Chapelle des Jésuites Quimper

Le Coffre du Temps Samedi 20 septembre, 20h00 Chapelle des Jésuites Finistère

De superbes cadeaux à gagner ! / Durée : de 1h30 à 2h.

Rdv. Chapelle des jésuites – place Claude Le Coz.

Le Coffre du Temps

Grand jeu patrimonial dans la ville

Samedi / 20h

Barnet Audry, professeur d’histoire de l’art au Pôle Universitaire de Quimper n’a pas apprécié la qualité désastreuse des derniers exposés de ses étudiants. Fou de rage et partiellement sorcier, il a provoqué dans sa colère une vraie faille spatio-temporelle.

Vous êtes les seuls à pouvoir apaiser ce professeur et reformer la vérité historique !

