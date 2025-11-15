Le coffre magique La Comédie du Finistère Brest

Le coffre magique

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 15:50:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée, qui pour son anniversaire, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Elle en gardera un souvenir incroyable et va surtout apprendra à voir le monde autrement.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…

Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui amuse tout autant qu’elle fait réfléchir.

Informations pratiques

Durée 50 minutes.

Spectacle destiné aux enfants de 3 à 10 ans.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le coffre magique Brest a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole