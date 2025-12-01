Le coffre magique Châteauroux

Le coffre magique

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 10.95 – 10.95 – EUR

10.95

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Elle en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de noël.

Un conte initiatique et intéractif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…. Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël.

Durée 50 Minutes Pour Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Auteur Julien Sigalas et artiste Sophie Belvisi 10.95 .

English :

The tribulations of Lola, a spoiled little girl, who, thanks to a magic chest, travels beyond what she could have imagined and learns the essentials. And what will she remember? Her best Christmas present.

German :

Die Abenteuer von Lola, einem verwöhnten Mädchen, das dank einer magischen Truhe weit über ihre Vorstellungskraft hinaus reist und das Wesentliche lernt. Sie wird ein Andenken behalten? Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk.

Italiano :

Le tribolazioni di Lola, una bambina viziata che, grazie a uno scrigno magico, viaggia al di là di quanto avrebbe potuto immaginare e impara l’essenziale. Farà tesoro dei suoi ricordi? Il suo più bel regalo di Natale.

Espanol :

Las tribulaciones de Lola, una niña mimada que, gracias a un cofre mágico, viaja más allá de lo que podría haber imaginado y aprende lo esencial. Ella atesorará sus recuerdos.. Su mejor regalo de Navidad.

