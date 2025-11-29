Le coffre magique de Noël La Comédie du Finistère Brest

Le coffre magique de Noël

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de noël.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse….

Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël.

Informations pratiques

Durée 50 Minutes

Destiné à un public enfant de 3 à 10 ans

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

