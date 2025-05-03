LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper samedi 27 décembre 2025.

LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL Début : 2025-12-27 à 16:00. Tarif : – euros.

Un conte initiatique et intéractif tour à tour drôle, touchant et décalé.Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de noël. Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…. Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël.

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29