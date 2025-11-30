LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL Début : 2025-11-30 à 10:30. Tarif : – euros.

Toute la magie de Noel dans ce conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé. Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée, qui pour Noël, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Elle en gardera un souvenir inoubliable ..son plus beau cadeau de noel ! Et surtout, apprendra à voir le monde autrement. Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse… Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui amuse tout autant qu’elle fait réfléchir ! Dès 3 ans

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77