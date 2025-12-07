LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

LITTLE BUDDY – LITTLE BUDDY LE PETIT COWBOY Début : 2026-01-31 à 16:00. Tarif : – euros.

Buddy et Cassie vont explorer en cachette le grenier de leur papi et découvrir un fabuleux trésor dans de vieux coffres de souvenirs : des jouets de cowboys et d’indiens de papi ! Quel beau prétexte pour devenir des aventuriers du Far West ! Ainsi Buddy, devenu petit cowboy, va faire la rencontre d’Œil de Pépite, une indienne farouche et intrépide, que Cassie joue à merveille ! Le spectacle offre, par le plaisir du jeu, et des personnages, et des comédiens, la possibilité d’entrevoir à travers ce vieux grenier transformé pour l’occasion en véritable western, une aventure ordinaire… Extraordinaire !

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67