LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL – SALLE EDITH PIAF Chateauroux dimanche 14 décembre 2025.

LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL Début : 2025-12-14 à 15:00. Tarif : – euros.

Un conte initiatique et intéractif tour à tour drôle, touchant et décalé.Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Elle en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de noël.Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…. Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël.

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36