LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL – SALLE TILLEUL – LE LERCH Mulhouse

LE COFFRE MAGIQUE DE NOEL Début : 2025-11-22 à 14:00. Tarif : – euros.

Le petit Titouan est un enfant sans histoire. Sage, il est toujours chouchouté par le Papa Noël qui lui fait chaque année de très beaux cadeaux.Et cette année, Titouan a été particulièrement sage et a été particulièrement bon à l’école…Pourtant, au matin de Noël, surprise, Titouan ne trouve qu’une… orange.Étonné, il va essayer de comprendre pourquoi et partir en voyage en Laponie pour avoir des explications…Mais avant de rencontrer le Père Noël il faut traverser de nombreux pays avec pleins de personnages étranges et délirants.L’enquête de Titouan aboutira-t-elle ?Pour les enfants de 3 à 10 ans.

SALLE TILLEUL – LE LERCH 11 RUE DU CERCLE 68200 Mulhouse 68