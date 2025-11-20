Le Coffre magique de Noël Tulle

Le Coffre magique de Noël

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Un spectacle pour les enfants de 3 à 10 ans

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel.

Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de noël.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse….

Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël.

IMPORTANT RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 02 27

