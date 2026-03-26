Le coin Camargue de l’étoile de l’avenir Féria de Pâques Arles
Le coin Camargue de l’étoile de l’avenir Féria de Pâques Arles vendredi 3 avril 2026.
Le coin Camargue de l’étoile de l’avenir Féria de Pâques
Du vendredi 3 au lundi 6 avril 2026 de 10h à 22h. Place de la Major Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-06 22:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Un moment fort pour les 120 ans de l’Étoile de l’Avenir !
À l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, nous avons le plaisir de vous inviter à partager un instant unique, placé sous le signe de la convivialité et des traditions !
Le Coin Camargue s’installe pour la Feria de Pâques !
Un véritable petit air du Sud vous attend, entre ambiance guinguette chic, décor typique et moments de partage
– Café, Vin,bière,
– Tapas à savourer entre amis ou en famille
Et surtout… une ambiance festive et chaleureuse comme on les aime, le rendez-vous de la Camargue !
Venez célébrer avec nous ce bel anniversaire, symbole d’histoire, de passion et de liens qui nous unissent depuis 120 ans.
On vous attend nombreux pour faire vivre ensemble ce moment unique ! .
Place de la Major Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 69 25 etoiledelavenir@cegetel.net
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English :
A highlight for the 120th anniversary of l’Étoile de l’Avenir!
L’événement Le coin Camargue de l’étoile de l’avenir Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles
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