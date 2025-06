Le coin Charentais | Fête du 14 juillet Le coin Charentais Mainxe-Gondeville 14 juillet 2025 07:00

Charente

Le coin Charentais | Fête du 14 juillet Le coin Charentais 2 Avenue Carnot Mainxe-Gondeville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

À l’occasion de la Fête nationale, nous vous invitons à une soirée festive et conviviale pour célébrer cet événement emblématique !

.

Le coin Charentais 2 Avenue Carnot

Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 37 23 68

English :

For the Fête nationale, we invite you to a festive and convivial evening to celebrate this emblematic event!

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags laden wir Sie zu einem festlichen und geselligen Abend ein, um dieses symbolträchtige Ereignis zu feiern!

Italiano :

In occasione della Festa della Bastiglia, vi invitiamo a una serata festosa e conviviale per celebrare questo evento emblematico!

Espanol :

Con motivo del Día de la Bastilla, le invitamos a una velada festiva y de convivencia para celebrar este emblemático acontecimiento

L’événement Le coin Charentais | Fête du 14 juillet Mainxe-Gondeville a été mis à jour le 2025-06-20 par Destination Cognac