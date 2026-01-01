Le coin des Bouquineurs Crépy-en-Valois

Le coin des Bouquineurs

1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Retrouvons-nous pour un moment convivial afin de partager nos dernières découvertes littéraires.

A partir de 18 ans

Accès libre

Samedi 24 janvier

10h

Médiathèque de Crépy-en-Valois

English :

Let’s get together for a convivial moment to share our latest literary discoveries.

From 18 years old

Free access

? Saturday January 24th

? 10h

? Crépy-en-Valois media library

