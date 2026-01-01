Le coin des Bouquineurs Crépy-en-Valois
Le coin des Bouquineurs Crépy-en-Valois samedi 24 janvier 2026.
Le coin des Bouquineurs
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Retrouvons-nous pour un moment convivial afin de partager nos dernières découvertes littéraires.
A partir de 18 ans
Accès libre
Samedi 24 janvier
10h
Médiathèque de Crépy-en-Valois
1 Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
Let’s get together for a convivial moment to share our latest literary discoveries.
From 18 years old
Free access
? Saturday January 24th
? 10h
? Crépy-en-Valois media library
