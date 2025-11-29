Le coin des bouquinistes Salle Trait d’Union Vagney

Le coin des bouquinistes

Salle Trait d’Union 2 ruelle des viaux Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Oragnisé par le Kiwanis Club Féminin Gérardmer perle d’Hugo au profit des œuvres sociales du club

L’Art de lire, c’est penser avec un peu d’aide Emile FaguetTout public

0 .

Salle Trait d’Union 2 ruelle des viaux Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 82 46 78 47

English :

Oragnized by the Kiwanis Club Féminin: Gérardmer perle d’Hugo to benefit the club’s social causes

The Art of reading is thinking with a little help Emile Faguet

German :

Oragnisiert vom Kiwanis Club Féminin: Gérardmer perle d’Hugo zugunsten der sozialen Werke des Clubs

Die Kunst des Lesens ist das Denken mit ein wenig Hilfe Emile Faguet

Italiano :

Organizzato dal Kiwanis Club Féminin: Gérardmer perle d’Hugo per raccogliere fondi per i progetti sociali del club

L’arte di leggere è pensare con un piccolo aiuto Emile Faguet

Espanol :

Organizado por el Kiwanis Club Féminin: Gérardmer perle d’Hugo para recaudar fondos para los proyectos sociales del club

El arte de leer es pensar con un poco de ayuda Emile Faguet

L’événement Le coin des bouquinistes Vagney a été mis à jour le 2025-11-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES