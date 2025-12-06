LE COIN DES CURIEUX Quarante
LE COIN DES CURIEUX Quarante samedi 6 décembre 2025.
LE COIN DES CURIEUX
Quarante Hérault
Tarif : 5 – 5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07
Le coin des curieux
Le coin des curieux
– Le 06/12 Lettre ornée au Père Noël
Ecrivez votre lettre au Père Noël et transportez-vous au Moyen-Âge grâce à la technique de l’enluminure (Dès 5 ans).
– Le 13/12 Origamis de Noël. Ce samedi, c’est origami ! Confectionnez votre boîte à vœux en papier plié pour orner votre sapin de Noël.
(Dès 6 ans).
– Le 20/12 Poupées russes de Noël. Ce samedi, à vous de jouer fabriquez vos matriochkas en papier pour Noël ! Inspirez-vous des poupées russes de Valérie du Chéné, visibles dans l’exposition. (Dès 5 ans).
– 10/01 Jeu de société. Ce samedi, l’art s’amuse ! Découvrez l’histoire de l’art en jouant autour d’un jeu de société. (Dès 6 ans).
– 24/01 Lieux dits de l’hiver. Dessinez le lieu imaginé par l’un de vos amis ou un membre de votre famille. Inspirez-vous de Valérie du Chéné, qui a créé ses Lieux dits en écoutant les témoignages de personnes qu’elle a rencontré. (Dès 4 ans).
En accès libre dans l’entrée du Centre d’Arts & du Patrimoine
– 07/02 Jeu de société. Ce samedi, l’art s’amuse ! Découvrez l’histoire de l’art en jouant autour d’un jeu de société. (Dès 6 ans). .
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr
English :
Curious corner
German :
Die Ecke der Neugierigen
Italiano :
L’angolo curioso
Espanol :
El rincón curioso
L’événement LE COIN DES CURIEUX Quarante a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN