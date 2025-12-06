LE COIN DES CURIEUX

Quarante Hérault

Tarif : 5 – 5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07

Le coin des curieux

Le coin des curieux

– Le 06/12 Lettre ornée au Père Noël

Ecrivez votre lettre au Père Noël et transportez-vous au Moyen-Âge grâce à la technique de l’enluminure (Dès 5 ans).

– Le 13/12 Origamis de Noël. Ce samedi, c’est origami ! Confectionnez votre boîte à vœux en papier plié pour orner votre sapin de Noël.

(Dès 6 ans).

– Le 20/12 Poupées russes de Noël. Ce samedi, à vous de jouer fabriquez vos matriochkas en papier pour Noël ! Inspirez-vous des poupées russes de Valérie du Chéné, visibles dans l’exposition. (Dès 5 ans).

– 10/01 Jeu de société. Ce samedi, l’art s’amuse ! Découvrez l’histoire de l’art en jouant autour d’un jeu de société. (Dès 6 ans).

– 24/01 Lieux dits de l’hiver. Dessinez le lieu imaginé par l’un de vos amis ou un membre de votre famille. Inspirez-vous de Valérie du Chéné, qui a créé ses Lieux dits en écoutant les témoignages de personnes qu’elle a rencontré. (Dès 4 ans).

En accès libre dans l’entrée du Centre d’Arts & du Patrimoine

– 07/02 Jeu de société. Ce samedi, l’art s’amuse ! Découvrez l’histoire de l’art en jouant autour d’un jeu de société. (Dès 6 ans). .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

Curious corner

German :

Die Ecke der Neugierigen

Italiano :

L’angolo curioso

Espanol :

El rincón curioso

