Le coin des enfants À la recherche des animaux fantastiques Hôtel Grimouard Fontenay-le-Comte

Le coin des enfants À la recherche des animaux fantastiques

Hôtel Grimouard 11 rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:30:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Activités pour les 4-7 ans

À la recherche des animaux fantastiques (4-7 ans)

Mardi 7 avril, à 10h30

Pars explorer la ville pour retrouver des animaux cachés… une licorne par ici, une sirène par là… Qui sait quelles autres créatures magiques t’attendent ? De retour en salle d’animation, tu pourras dessiner, coller et créer librement l’animal fantastique de ton choix avec du papier coloré et la technique du quilling (papier roulé) !

Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.

Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau

Le tarif est de 5€/enfant.

Durée 1h15 à 1h30

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

Hôtel Grimouard 11 rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

