Le coin des enfants À la recherche des animaux fantastiques Hôtel Grimouard Fontenay-le-Comte

Hôtel Grimouard 11 rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte Vendée
Activités pour les 4-7 ans
À la recherche des animaux fantastiques (4-7 ans)
Mardi 7 avril, à 10h30
Pars explorer la ville pour retrouver des animaux cachés… une licorne par ici, une sirène par là… Qui sait quelles autres créatures magiques t’attendent ? De retour en salle d’animation, tu pourras dessiner, coller et créer librement l’animal fantastique de ton choix avec du papier coloré et la technique du quilling (papier roulé) !
Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.
Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau
Le tarif est de 5€/enfant.
Durée 1h15 à 1h30
Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .
Hôtel Grimouard 11 rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
