Informations pratiques

Mellac

Le coin des enfants JEMP 2026

Manoir de Kernault Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez en famille redonner des couleurs au logis seigneurial en participant à une fresque collective.

Kernault c’est un manoir… et surtout un manoir aux histoires ! Le temps des journées du patrimoine, venez en famille écouter des contes connus et moins connus par l’équipe de Kernault.

En partenariat avec la médiathèque de Mellac .

Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 48 81 59 48

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English :

L’événement Le coin des enfants JEMP 2026 Mellac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS