Le coin des enfants JEMP 2026 Mellac
samedi 19 septembre 2026 · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Le coin des enfants JEMP 2026
Manoir de Kernault Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez en famille redonner des couleurs au logis seigneurial en participant à une fresque collective.
Kernault c’est un manoir… et surtout un manoir aux histoires ! Le temps des journées du patrimoine, venez en famille écouter des contes connus et moins connus par l’équipe de Kernault.
En partenariat avec la médiathèque de Mellac .
Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 48 81 59 48
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English :
L’événement Le coin des enfants JEMP 2026 Mellac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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