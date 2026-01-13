Le coin des enfants Sur la piste des créatures fantastiques ! Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Le coin des enfants Sur la piste des créatures fantastiques !

Pour les 8-12 ans, visite puis atelier

Dans les rues de la ville se cachent tritons, sirènes, gargouilles et bien d’autres créatures étonnantes… A l’issue de la balade, libère ton imagination et invente ton propre être fantastique en utilisant la technique du quilling (papier roulé).

Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.

INFOS COMPLEMENTAIRES

Le tarif est de 5€/enfant.

Durée 1h15 à 1h30

Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .

