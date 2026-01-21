Le coin des familles Tardets-Sorholus
Salle Etxahun Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Le Collectif souletin vous propose un moment privilégié à Tardets.
Durant cette matinée, des jeux de société, d’imagination, des activités manuelles seront proposés dans cet espace de rencontres. Ouvert à tous. .
Salle Etxahun Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47
