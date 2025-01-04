Le Coin des Gourmands Sainte-Maxime

Le Coin des Gourmands

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime Var

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-01-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Installez-vous au cœur d’un décor féérique et savourez la magie de Noël.

Promenade A. Simon-Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94

English : Le Coin des Gourmands

Settle down in the heart of a magical setting and savour the magic of Christmas.

Indulge in the flavours of winter in a sublime setting decked out in Christmas colours.

Melted cheeses, Liège waffles… every bite warms the heart in a setting worthy of a Christmas fairy tale.

German : Le Coin des Gourmands

Lassen Sie sich in einer märchenhaften Umgebung nieder und genießen Sie den Zauber der Weihnachtszeit.

Italiano : Le Coin des Gourmands

Accomodatevi in un ambiente fiabesco e godetevi la magia del Natale.

Lasciatevi tentare dai sapori dell’inverno in un ambiente sublime dai colori natalizi.

Formaggi fusi, waffle di Liegi… ogni boccone riscalda il cuore in un ambiente degno di una favola natalizia.

Espanol : Le Coin des Gourmands

Siéntese y disfrute de la magia de la Navidad en un entorno mágico.

