LE COIN DES PARENTS – ATELIER MOTRICITÉ LIBRE Villefort
samedi 10 octobre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
LE COIN DES PARENTS – ATELIER MOTRICITÉ LIBRE
micro crèche Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-12-05 11:30:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-12-05
La Loco-Motive 48 vous propose un atelier motricité libre (0 à 6 ans) samedi 10 octobre et 5 décembre de 10h à 11h30 à la micro-crèche de Villefort. Un espace adapté pour laisser les enfants explorer, bouger et grandir à leur rythme. Réservations et infos : Pauline – 06 81 93 15 00
La Loco-Motive 48 vous propose un atelier motricité libre (0 à 6 ans) samedi 10 octobre et 5 décembre de 10h à 11h30 à la micro-crèche de Villefort. Un espace adapté pour laisser les enfants explorer, bouger et grandir à leur rythme. Réservations et infos : Pauline – 06 81 93 15 00 .
micro crèche Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 81 93 15 00 contact@loco48.fr
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English :
La Loco-Motive 48 is offering a free movement workshop (ages 0–6) on Saturday, October 10 and December 5, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. at the Villefort micro-daycare center. A space designed to let children explore, move, and grow at their own pace. Reservations and information: Pauline at 06 81 93 15 00
L’événement LE COIN DES PARENTS – ATELIER MOTRICITÉ LIBRE Villefort a été mis à jour le 2026-09-04 par 48-OT Mont Lozere
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