Le coin des parents imparfait Ribérac
Le coin des parents imparfait Ribérac mardi 2 décembre 2025.
Le coin des parents imparfait
2 La Piscine Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Coin des parents imparfaits vous accueille pour un atelier de Noël avec la fabrication de kit chocolat chaud de 9h30 à 11h30 dans la salle du Relais Petite Enfance (sous la piscine) Les enfants sont les bienvenus, le lieu est adapté à eux (jeux, tapis…pour les moins de 3 ans), plus d’infos au 06 88 56 75 78. .
2 La Piscine Ribérac 24352 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 75 78
English : Le coin des parents imparfait
Coin des parents imparfaits: welcomes you to a Christmas workshop with the making of a hot chocolate kit from 9:30 to 11:30 a.m. in the Relais Petite Enfance room (under the swimming pool) Children are welcome, the place is adapted to them (games, mats…for under 3s)
German : Le coin des parents imparfait
Coin des parents imparfaits: empfängt Sie zu einem Weihnachtsworkshop mit der Herstellung eines Bausatzes für heiße Schokolade von 9.30 bis 11.30 Uhr im Raum des Relais Petite Enfance (unter dem Schwimmbad) Kinder sind willkommen, der Ort ist an sie angepasst (Spiele, Teppiche…für Kinder unter 3 Jahren)
Italiano :
Coin des parents imparfaits (angolo dei genitori imperfetti): vi accoglie per un laboratorio natalizio con la realizzazione di un kit di cioccolata calda dalle 9.30 alle 11.30 nella sala del Relais Petite Enfance (sotto la piscina) I bambini sono i benvenuti, il locale è adattato per loro (giochi, tappetini… per i minori di 3 anni)
Espanol : Le coin des parents imparfait
Coin des parents imparfaits (rincón de los padres imperfectos): le da la bienvenida a un taller navideño con elaboración de un kit de chocolate caliente de 9.30 a 11.30 h en la sala Relais Petite Enfance (bajo la piscina) Los niños son bienvenidos, el lugar está adaptado para ellos (juegos, colchonetas… para los menores de 3 años)
