Le coin des parents imparfait Ribérac
Le coin des parents imparfait Ribérac mardi 16 décembre 2025.
Le coin des parents imparfait
2 La Piscine Ribérac Dordogne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Le coin des parents imparfaits atelier herboristerie familiale avec Le Jardin Forêt de Cléophée plantes et remèdes contre les maux de l’hiver Les enfants de moins de 3 ans sont les bienvenus, le lieu est adapté à eux
2 La Piscine Ribérac 24352 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 75 78
English : Le coin des parents imparfait
Le coin des parents imparfaits family herbalism workshop with Le Jardin Forêt de Cléophée : plants and remedies for winter ailments Children under 3 are welcome, the venue is child-friendly
German : Le coin des parents imparfait
Die Ecke der unvollkommenen Eltern Familien-Kräuterworkshop mit Le Jardin Forêt de Cléophée : Pflanzen und Heilmittel gegen Winterbeschwerden Kinder unter 3 Jahren sind willkommen, der Ort ist für sie geeignet
Italiano :
Le coin des parents imparfaits laboratorio di erboristeria familiare con Le Jardin Forêt de Cléophée : piante e rimedi per i disturbi invernali I bambini sotto i 3 anni sono i benvenuti, il luogo è a misura di bambino
Espanol : Le coin des parents imparfait
Le coin des parents imparfaits taller de herboristería familiar con Le Jardin Forêt de Cléophée : plantas y remedios para las dolencias invernales Los niños menores de 3 años son bienvenidos, el lugar es apto para niños
