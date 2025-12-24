Le coin des parents imparfait

2 La Piscine Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Coin des parents imparfaits lieu d’accueil, d’échanges et d’informations pour les parents et futurs parents, vous accueille pour discuter parentalité autour d’une boisson chaude et d’une galette des rois

Coin des parents imparfaits lieu d’accueil, d’échanges et d’informations pour les parents et futurs parents, vous accueille pour discuter parentalité autour d’une boisson chaude et d’une galette des rois .

2 La Piscine Ribérac 24352 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 75 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le coin des parents imparfait

Coin des parents imparfaits (imperfect parents’ corner): a place for parents and future parents to meet, exchange ideas and find out more about parenthood, over a hot drink and a galette des rois

L’événement Le coin des parents imparfait Ribérac a été mis à jour le 2025-12-21 par Val de Dronne