Le coin des parents imparfait

2 La Piscine Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Coin des parents imparfaits lieu d’accueil, d’échanges et d’informations pour les parents et futurs parents, vous accueille pour un atelier pizzas et conversations de parents

Coin des parents imparfaits lieu d’accueil, d’échanges et d’informations pour les parents et futurs parents, vous accueille pour un atelier pizzas et conversations de parents .

2 La Piscine Ribérac 24352 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 75 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le coin des parents imparfait

Coin des parents imparfaits: a place where parents and parents-to-be can meet, exchange ideas and find out more, welcomes you to a pizza workshop and a parents’ chat

L’événement Le coin des parents imparfait Ribérac a été mis à jour le 2025-12-21 par Val de Dronne