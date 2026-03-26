Le coin des parents imparfait

2 La Piscine Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Coin des parents imparfaits lieu d’accueil, d’échanges et d’informations pour les parents et futurs parents, vous accueille de 9h30 à 11h30 dans la salle du Relais Petite Enfance (sous la piscine) Programme à découvrir sur leur page Facebook, plus d’infos au 06 88 56 75 78.

Coin des parents imparfaits lieu d’accueil, d’échanges et d’informations pour les parents et futurs parents, vous accueille de 9h30 à 11h30 dans la salle du Relais Petite Enfance (sous la piscine) Programme à découvrir sur leur page Facebook, plus d’infos au 06 88 56 75 78. .

2 La Piscine Ribérac 24352 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 75 78

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English : Le coin des parents imparfait

Coin des parents imparfaits: a place for parents and future parents to meet, exchange ideas and get information, from 9:30 to 11:30 a.m. in the Relais Petite Enfance room (under the swimming pool) Program to discover on their Facebook page, more info on 06 88 56 75 78.

L’événement Le coin des parents imparfait Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne