Le coin des petits architectes Cité épiscopale Meaux

Le coin des petits architectes Samedi 20 septembre, 10h00 Cité épiscopale Seine-et-Marne

Par le pôle des publics de la Cité épiscopale

Plongez dans l’univers de l’architecture en vous amusant : dessins, maquettes, outils de mesure et jeux pour devenir de véritables bâtisseurs !

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.

Atelier créatif architecture

crédit : musée Bossuet, Meaux