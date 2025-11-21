Le coin des petits Médiathèque Boris-Vian Montluçon
vendredi 21 novembre 2025.
Le coin des petits
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
16:00:00
2025-11-21
Cette animation est dédiée aux plus jeunes et plus précisément pour les 0-3 ans.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
This animation is dedicated to the youngest and more precisely to 0-3 year olds.
German :
Diese Animation ist den Jüngsten gewidmet, genauer gesagt den 0- bis 3-Jährigen.
Italiano :
Questa animazione è dedicata ai più piccoli e più precisamente alla fascia 0-3 anni.
Espanol :
Esta animación está dedicada a los más pequeños y más concretamente para los 0-3 años.
