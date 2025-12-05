Le coin des petits Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Le coin des petits

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Cette animation est dédiée aux plus jeunes et plus précisément pour les 0-3 ans.

English :

This animation is dedicated to the youngest and more precisely to 0-3 year olds.

German :

Diese Animation ist den Jüngsten gewidmet, genauer gesagt den 0- bis 3-Jährigen.

Italiano :

Questa animazione è dedicata ai più piccoli e più precisamente alla fascia 0-3 anni.

Espanol :

Esta animación está dedicada a los más pequeños y más concretamente para los 0-3 años.

