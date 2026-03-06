Le Coin des Petits Médiathèque Espace Boris Vian Montluçon
Médiathèque Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-03-06 16:00:00
fin : 2026-05-22
2026-03-06 2026-04-03 2026-05-22
Une comptine à fredonner, des histoires à croquer, un moment de plaisir à partager avec Bébé pour ses premiers pas dans l’univers de la lecture et du livre.
Médiathèque Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
A rhyme to hum, stories to crunch, a moment of pleasure to share with baby as he takes his first steps into the world of reading and books.
