Le Coin des Petits Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Début : 2026-03-20 16:00:00
2026-03-20
Une comptine à fredonner, des histoires à croquer, un moment de plaisir à partager avec bébé pour ses premiers pas dans l’univers du livre et de la lecture.
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
A rhyme to hum, stories to crunch, a moment of pleasure to share with baby as he takes his first steps into the world of books and reading.
