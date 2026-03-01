Le Coin des Petits Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Le Coin des Petits

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2026-03-20 16:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Une comptine à fredonner, des histoires à croquer, un moment de plaisir à partager avec bébé pour ses premiers pas dans l’univers du livre et de la lecture.

English :

A rhyme to hum, stories to crunch, a moment of pleasure to share with baby as he takes his first steps into the world of books and reading.

