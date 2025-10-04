Le Coin des Pichouns (dans le cadre du Festival du livre de Mouans-Sartoux) Médiathèque municipale Mouans-Sartoux

Le Coin des Pichouns (dans le cadre du Festival du livre de Mouans-Sartoux) Médiathèque municipale Mouans-Sartoux samedi 4 octobre 2025.

Le Coin des Pichouns (dans le cadre du Festival du livre de Mouans-Sartoux) 4 et 5 octobre Médiathèque municipale Alpes-Maritimes

Entrée gratuite pour tous·tes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

Retrouvez le Coin des Pichouns à la médiathèque !

Pendant les deux jours du Festival, une programmation continue spécialement dédiée au jeune public : lectures dessinées immersives, rencontres inspirantes avec des auteurs et illustrateurs jeunesse… Un rendez-vous festif et familial à ne pas manquer !

La médiathèque sera exceptionnellement ouverte pour l’occasion le dimanche de 10h à 18h !

Médiathèque municipale 201 AVENUE DE CANNES 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492924375 http://la-médiathèque.fr

Biblis en folie 2025

Victoria Dorche