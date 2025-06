Le col de l’Aubisque en VAE Laruns Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 18200.0 Tarif :

L’ascension du col d’Aubisque à vélo est une expérience incontournable de la vallée d’Ossau, majeure dans les Pyrénées. L’émergence des VAE rend l’aventure accessible au plus grand nombre ; alors pourquoi ne pas défier à votre tour l’un des cols les plus emblématiques du Tour de France ?

Difficulté moyenne

+33 5 59 05 31 41

English : Le col de l’Aubisque en VAE

Climbing the Col d’Aubisque by bike is a must-do experience in the Ossau valley, a major mountain in the Pyrenees. The emergence of the VAE makes this adventure accessible to the greatest number, so why not take on one of the most emblematic passes of the Tour de France?

Deutsch : Le col de l’Aubisque en VAE

Die Besteigung des Col d’Aubisque mit dem Fahrrad ist ein unumgängliches Erlebnis im Tal von Ossau, dem wichtigsten Teil der Pyrenäen. Das Aufkommen von E-Bikes macht dieses Abenteuer für die meisten Menschen erschwinglich; warum also nicht auch Sie einen der symbolträchtigsten Pässe der Tour de France herausfordern?

Italiano :

Scalare il Col d’Aubisque in bicicletta è un’esperienza imperdibile nella valle di Ossau, uno dei principali passi dei Pirenei. La nascita del VAE rende quest’avventura accessibile al maggior numero di persone, quindi perché non affrontare uno dei passi più emblematici del Tour de France?

Español : Le col de l’Aubisque en VAE

Subir el Col d’Aubisque en bicicleta es una experiencia ineludible en el valle de Ossau, uno de los grandes puertos de los Pirineos. La aparición de la VAE hace que esta aventura sea accesible al mayor número de personas posible, así que ¿por qué no afrontar uno de los puertos más emblemáticos del Tour de Francia?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine