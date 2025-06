Le Col du Kreuzweg par la cascade Le Hohwald Bas-Rhin

Le Col du Kreuzweg par la cascade Le Hohwald Bas-Rhin 1 juillet 2025

Le Col du Kreuzweg par la cascade

Le Col du Kreuzweg par la cascade Square Kuntz 67140 Le Hohwald Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Randonnée dans la petite station de montagne du Hohwald qui vous permettra de monter jusqu’au Col du Kreuzweg et de rejoindre ensuite la Cascade de l’Andlau, haute de plus de 15 mètres.

http://www.paysdebarr.fr/visiter +33 3 88 08 33 92

English :

Hiking in the small mountain station of the Hohwald, which takes you up to the Kreuzweg Pass and then to the 15-metre high Andlau Waterfall.

Deutsch :

Wanderung in der kleinen Bergstation Hohwald, bei der Sie zum Kreuzweg-Pass aufsteigen und anschließend den über 15 m hohen Andlau-Wasserfall erreichen.

Italiano :

Escursione nella piccola località montana di Hohwald fino al passo Kreuzweg e poi alla cascata di Andlau, alta 15 metri.

Español :

Camine en la pequeña estación de montaña de Hohwald hasta el paso de Kreuzweg y luego hasta la cascada de Andlau, de 15 metros de altura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Système d’informations touristique Alsace